Тарифы на комуслуги заморозят в IV квартале этого года. LS узнал у министерства национальной экономики, как уже изменилась стоимость электроэнергии и товарного газа.

Согласно предоставленным данным, с начала года электроэнергия подорожала в среднем на 7,2%, до 22,62 тенге за кВтч без НДС на 1 июля 2025 года.

В региональном разрезе увеличение стоимости наблюдалось в 10 регионах. В том числе в Астане услуга подорожала на 21%, до 24,94 тенге за кВтч без НДС. Также на 20% произошел рост в Актюбинской и Жамбылской областях.

Что касается товарного газа, то он вырос в цене на 32%, до 35,5 тыс. тенге за 1 тыс. куб. м без НДС на 30 июня 2025 года.

Существенное повышение было зафиксировано в Атырауской области – на 64%, до 13,9 тыс. тенге. В Актюбинской области увеличение достигло 52%, почти до 20 тыс. тенге.

При этом самое дорогое предложение наблюдается в Карагандинской области и области Ұлытау – 48,1 тыс. тенге.

В министерстве отметили, что розничные цены на данные услуги меняются в соответствии с требованиями действующего закона. При этом субъект рынка может подать заявку о пересмотре предельных показателей, когда появляются обстоятельства, влияющие на стоимость. Далее предложение рассматривают в ответственных госорганах.

Прайс энергоснабжающих организаций состоит из затрат на поддержание готовности электрической мощности к несению нагрузки на рынке у Единого закупщика (61%), тарифов на передачу (34%) и снабженческой надбавки (5%).

Рост предложения в этом году связан с несколькими факторами:

— с 1 февраля увеличились предельные тарифы по 39 энергопередающим организациям в среднем на 37%. Дополнительно сформированы три новых группы потребителей;

— Единый закупщик поднял тарифы на 55%, до 24,68 тенге за кВтч;

— рынок мощности подорожал на 20%, до 1,4 млн тенге за МВт в месяц.

Есть и другие причины, включая дополнительные вливания в модернизацию энергетического и коммунального секторов, программу «Тариф в обмен на инвестиции» и др.

Товарный газ в этом году подорожал из-за утверждения новых оптовых цен на 2025-2027 годы. Из-за этого с 1 июля изменились розничные показатели для всех групп потребителей. В МНЭ уточнили, что оптовый показатель превышает 80% в формировании розничных предложений.





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