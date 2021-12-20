Пошёл на обгон. Внедорожник столкнулся с «Газелью» в Костанайской области

Праздничные дни в Костанайской области прошли относительно спокойно. Всего за четыре дня в регионе произошло 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека получили телесные повреждения.

17 декабря около 11.30 часов на 293 километре автодороги «Костанай-Карабутак» 60-летний житель города Семей Восточно-Казахстанской области, управляя автомобилем марки «Toyota Prado» выехал на полосу встречного движения для совершения обгона, где допустил столкновение с автомашиной марки «Газель», под управлением 31-летнего гражданина РФ. В результате ДТП водитель и пассажир «Toyota Prado», а также водитель и пассажир «Газели» получили различные телесные повреждения. По факту ДТП проводится расследование.

С 16 по 19 декабря за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 737 водителей, из них 13 водителей задержано за управление транспортом в состоянии опьянения, за не пристегнутый ремень безопасности привлечено 60 водителей, за использование телефона при управлении транспортным средством — 25 водителей.

В медицинский вытрезвитель помещен 231 человек.

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