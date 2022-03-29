Пошла ревальвация — министр об укреплении тенге

Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил о ревальвации тенге, комментируя укрепление казахстанской валюты, передает Tengrinews.kz.

В кулуарах правительства Куантыров пояснил, что в поправках бюджета на 2021 год правительство пересмотрит расчетный курс доллара.

«Сейчас мы увидели, что курс уже ниже 500 тенге за доллар, соответственно, по году будет меньше. Вы видите, факторы складываются так, что курс у нас стабилизировался и уже пошла ревальвация. Думаю, здесь хорошие ожидания», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Также, по его словам, в бюджете пересмотрят прогнозную цену нефти с учетом аварии на КТК и антироссийских санкций.

«Данная проблематика (авария на КТК. — Прим.) является технической, и ремонтные работы проводятся, в ближайшие две-три недели полностью работа должна восстановиться. Более того, временная остановка отдельных технических мощностей КТК будет компенсироваться, даже мы в плюсе окажемся, за счет более высокой цены на нефть.

(Средняя цена нефти, закладываемая в поправках бюджета будет. — Прим.) явно выше 60, но явно меньше 120 долларов за баррель. Подходим всегда более консервативно, чтобы у нас были резервы на будущее. Если цена будет выше, чем мы прогнозируем ее в бюджете, то, соответственно, у нас будут дополнительные поступления. Это будет лучше, чем если мы перепрогнозируем и потом недополучим», — отметил министр.