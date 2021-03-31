Пошли на таран. Патрульные полицейские Костаная задержали пьяного угонщика — видео

Сотрудники патрульной полиции УП города Костаная получили сообщение «102» о том, что по улице Джамбула, с парковки возле сауны, угнана автомашина «Skoda», серебристого цвета. Об этом сообщает пресс-служба ДП области.
Незамедлительно были ориентированы все наряды полиции. Автомашина зафиксирована системой «Автоураган» по улице Баймагамбетова, которая сразу была перекрыта автопатрулями.
Автопартуль 524 в составе старшего лейтенанта Дархана Токтарова и лейтенанта полиции Владимира Титова начали преследование угонщика, который проигнорировал законное требование полицейских об остановке транспортного средства.
«На высокой скорости он продолжал двигаться в сторону улицы Алтынсарина, создавая несколько раз аварийные ситуации, и тем самым, создавая угрозу общественной безопасности. Автопатруль 523 в составе командира взвода, капитана полиции Кажимурата Жумагазинова и младшего лейтенанта полиции Нурлыбека Байкенжина принял решение выехать на полосу встречного движения и остановить водителя путем повреждения автомашины и рискуя жизнью», — сообщили в пресс-службе.
31-летний водитель был задержан, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
По словам командира взвода капитана полиции Кажимурата Жумагазинова, «согласно статьи 61 п. 5 «Закона о правоохранительной службе» в случае неподчинения водителя законным требованиям сотрудников полиции и создания условия для угрозы жизни и здоровья граждан, полицейские могут остановить транспортное средство путем их повреждения».
Полицейская машина получила механические повреждения, как и угнанная машина. При столкновении никто не пострадал.
С начала года патрульными полицейскими за управление в нетрезвом виде было задержано 92 водителя.
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