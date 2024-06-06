«Пошли навстречу». Казахстанцы могут начать получать пенсию без вычета ИПН с 2025 года

Поправка войдёт в новый Налоговый кодекс. В случае принятия он вступит в силу в 2025 году, сообщает informburo.kz

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказал о работе по отмене налогообложения пенсионных выплат из ЕНПФ.

«На самом деле этот вопрос в рамках разработки нового Налогового кодекса разрабатывался. Мы пришли к мнению, что да, пенсионные выплаты наших граждан не будут облагаться подоходным налогом. Цена вопроса для бюджета относительно небольшая, поэтому мы решили пойти навстречу. Действительно, для пенсионеров это важный вопрос, это своего рода поддержка их доходов. Это войдёт в новый Налоговый кодекс, который вступит в силу с 2025 года», – сказал Байбазаров корреспонденту Informburo.kz.

Он уточнил, что это ещё неокончательное решение, но проект внесут на рассмотрение парламента. Министерство надеется на поддержку этой нормы среди депутатов.

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