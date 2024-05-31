Посидеть в бронетранспортёре «Тигр» и подержать пулемёт смогли дети и взрослые в ДП Костанайской области

Сегодня в департаменте полиции Костанайской области провели день открытых дверей. Его посвятили празднованию Дня защиты детей.

На площади перед департаментом полиции выставили спецтехнику — это бронетранспортер «Тигр», автозак, водомёт. Любой желающий мог увидеть технику изнутри и дети делали это с большим интересом.

Выставили стенды с холодным оружием. Здесь же можно увидеть противогазы, щиты, снайперские винтовки двух систем, автоматы, пистолеты, гранатомет. Сегодня каждому все это разрешалось подержать в руках. Бойцы СОБР и спецназа в специальной амуниции охотно отвечали на вопросы детей и фотографировались.

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