USD 444.79
EUR 481.04
RUB 4.95
  1. Home
  2. Новости
  3. Посидеть в бронетранспортёре «Тигр» и подержать пулемёт смогли дети и…

Посидеть в бронетранспортёре «Тигр» и подержать пулемёт смогли дети и взрослые в ДП Костанайской области

Фотография для новости Посидеть в бронетранспортере "Тигр" и подержать пулемёт смогли дети и взрослые в ДП Костанайской области

Фото alau.kz

Сегодня в департаменте полиции Костанайской области провели день открытых дверей. Его посвятили празднованию Дня защиты детей. 

На площади перед департаментом полиции выставили спецтехнику — это бронетранспортер «Тигр», автозак, водомёт. Любой желающий мог увидеть технику изнутри и дети делали это с большим интересом.

Выставили стенды с холодным оружием. Здесь же можно увидеть противогазы, щиты, снайперские винтовки двух систем, автоматы, пистолеты, гранатомет. Сегодня каждому все это разрешалось подержать в руках. Бойцы СОБР и спецназа в специальной амуниции охотно отвечали на вопросы детей и фотографировались.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Какие выплаты получают казахстанки по уходу за ребенком, сообщили в Минтруда
Следующая новость

Какие штрафы могут получить казахстанцы во время всеобщего декларирования