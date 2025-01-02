На днях бригада Скорой помощи в Костанае в составе врача Султана Джусупова и фельдшера Александра Калетина провела успешную реанимацию новорожденному, который находился в состоянии клинической смерти, малышу было всего 24 дня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

Впервые резкое ухудшение случилось дома после кормления, ребенок посинел и перестал дышать. Как только диспетчер 103 услышал о данном происшествии он незамедлительно передал вызов бригаде и параллельно перешёл в режим «Удержание звонка» для того чтобы помочь родителям оказать помощь по телефону, пока бригада в пути.

Старший врач Call центра Айшат Батталовна Абзалбекова все время оставалась на линии и давала рекомендации по оказанию помощи, а отец ребенка четко и грамотно произвел мероприятия, которые вывели малыша из критического состояния до момента приезда бригады. Следующее испытание ждало уже в машине СМП по пути следования в стационар. У ребенка остановилась сердечная и дыхательная деятельность, возникло состояние клинической смерти. Врач бригады Джусупов Султан и фельдшер Александр Калетин сразу приступили к проведению реанимации.

24- дневному малышу была проведена успешная интубация трахеи, перевод в режим искусственной вентиляции лёгких и дальнейшая реанимация по международному стандарту PALS. Четкие и профессиональные действия медиков вновь вернули малыша к жизни и он благополучно передан врачам реанимации в приемном покое детской областной больницы.

Сейчас ребёнок в удовлетворительном состоянии. Находится на лечении в стационаре. Самые тёплые слова благодарности получили сотрудники костанайской службы Скорой помощи от Фархата Иманбаева, папы спасенного малыша

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