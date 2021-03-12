Послабления могут привести к увеличению риска распространения коронавируса — Цой

Министр обратился к казахстанцам, сообщает today.kz

Накануне празднования Наурыза глава Минздрава Алексей Цой обратился к казахстанцам, передает Today.kz.

Министр призвал граждан быть осторожными, так как для ряда инфекционных заболеваний характерен сезонный подъем заболеваемости.

«Для острых респираторных вирусных инфекций (риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа и другие) сезонный подъем заболеваемости ежегодно приходится на осенний и весенний период. Cезон заболеваемости ОРВИ продолжается, поэтому сохраняется риск роста заболеваемости среди населения», — написал он на своей странице в Facebook.

Цой заявил, что по результатам геномных исследований вирусов КВИ, циркулировавших на территории страны с сентября по январь, новые штаммы коронавируса (британский, южноафриканский, бразильский) не выявлены.

«Однако с возобновлением международного авиасообщения поток граждан РК, выезжающих за рубеж (трудовая миграция, обучение, лечение, туризм), и въезжающих иностранцев из стран ближнего и дальнего зарубежья повышает риск завоза новых штаммов коронавирусной инфекции в страну. Вводимые послабления ограничительных мер для деятельности социально-экономических объектов, рост социальной активности населения могут привести к увеличению риска распространения коронавирусной инфекции», — сказал министр.

По данным исследований американских и российских ученых, стойкий и выраженный иммунитет формируется только у 10-15% переболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

«Формирование иммунитета у переболевших COVID-19 и возраст пациента имеют корреляционную взаимосвязь: лучше всего иммунитет вырабатывается у детей — процент иммунных среди несовершеннолетних до 17 лет — почти 20%. У лиц старше 18 лет — 14%, старше 65 лет -11%. У 40% иммунитет вырабатывается очень слабый и не сможет помочь при повторном заражении. При этом, отсутствуют научно доказанные данные о длительности иммунитета. Так у переболевших COVID-19 с увеличением срока давности болезни возможность повторного заражения возрастает с каждым днем», — предостерег Цой.

Вакцинацию он назвал альтернативой карантину.

«С апреля планируется начать вакцинацию уязвимых групп населения (лица с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет и другие группы населения).

Достижение необходимого уровня охвата населения профилактическими прививками против КВИ позволит сформировать коллективный иммунитет и предотвратить распространение инфекции», — отметил министр здравоохранения.

Так как риск заражения коронавирусной инфекцией по-прежнему остается высоким, глава Минздрава призвал граждан:

— не посещать места массового скопления населения;

— не проводить и не посещать коллективные мероприятия, корпоративы;

— не допускать переохлаждения организма;

— не подвергать опасности родных и близких из групп риска, для общения и поздравления использовать современные дистанционные средства связи.

«Пандемия еще продолжается, вирус не побежден, поэтому каждому человеку необходимо относиться к ситуации с максимальной ответственностью, сделать все, чтобы не заразиться и не заразить других, соблюдать требования по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию, гигиене и вакцинироваться», — заключил Алексей Цой.

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