Для увеличения доли казахстанских товаров на полках магазинов запущена программа, предусматривающая не менее половины полочного пространства для продукции отечественных производителей, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с поручениями, озвученными в Послании президента, правительство усиливает защиту внутреннего рынка и поддержку отечественных производителей. Об этом передает пресс-служба правительства страны.

В мае 2025 года были внесены изменения в законодательство по определению страны происхождения товаров. Формируется единый Реестр отечественных товаропроизводителей, который даст компаниям доступ к мерам господдержки, а также к государственным и квазигосударственным закупкам.

Вместе с тем проводится работа по ограничению доступа на рынок некачественной и небезопасной продукции.

«Работает активно Ситуационный штаб с участием всех контролирующих органов. Проверено свыше 47 тыс. единиц транспорта, если брать в товарном весе – это более 600 тыс. тонн животноводческой продукции. При этом более 900 единиц автотранспорта были возвращены, отменено свыше одной тысячи документов подтверждения соответствия», – отметил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

