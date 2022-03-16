Послание Президента РК народу: Мы признали факты пыток задержанных во время беспорядков

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Совместное заседание палат Парламента РК начало свою работу.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о пытках задержанных во время массовых январских беспорядков во время Послания народу Казахстана.
«Буквально вчера состоялось специальное слушание в парламенте. Правоохранительные органы дали полный отчёт по результатам расследования. По сути, такого широкого обсуждения не было никогда», — отметил глава государства.
Глава государства уточнил, что январские события потрясли все общество.
«Нависла угроза целостности и суверенитету государства. Благодаря незыблемым действиям мы смогли защитить наше государство. Мы дали отпор террористам», — заявил он.
«Мы признали факты, когда сотрудники правоохранительных органов применяли к задержанным запрещённые методы дознания и даже пытки. Такие варварские проявления средневековья противоречат принципам любого прогрессивного общества. Они неприемлемы и для нас. Как только появились первые сообщения о таких случаев, я поручил тщательно расследовать их. С первых дней включилась в активную работу уполномоченные по правам человека», – сказал глава государства.
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