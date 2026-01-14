Алкоголь остаётся одним из ключевых факторов, влияющих на преступность и утрату человеческого потенциала в Казахстане. Об этом заявил депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов, озвучивая депутатский запрос от фракции Народная партия Казахстана, сообщает BAQ.KZ.

Статистика МВД

По данным Министерства внутренних дел, значительная часть тяжких правонарушений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь фигурирует в каждом втором убийстве, каждом третьем случае изнасилования и хулиганства, каждом четвёртом грабеже и дорожно-транспортном происшествии. Более половины фактов семейно-бытового насилия также связаны с употреблением спиртного.

Опасность для несовершеннолетних

Особую тревогу, по словам депутата, вызывает доступность алкоголя для подростков. Из-за большого количества торговых точек обеспечить полноценный контроль за продажей спиртного, в том числе несовершеннолетним, практически невозможно.

Предложения по ограничению продажи

В связи с этим фракция НПК предложила вернуть запрет на продажу алкоголя в радиусе 100 метров от детских и образовательных учреждений, сократить число торговых точек, а также ввести обязательную цифровую маркировку алкогольной продукции для контроля её оборота.

Дополнительные меры и профилактика

Кроме того, предлагается запретить розничную продажу алкоголя после 20:00, продажу спиртного в кафе и ресторанах после 22:00 и полностью исключить онлайн-торговлю алкоголем. Отдельным пунктом в запросе обозначена необходимость разработки единой государственной программы профилактики алкоголизма среди несовершеннолетних и молодёжи с использованием цифровых и медиа-инструментов.

Суд вернул многодетную мать в очередь на жильё спустя почти 18 лет Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области рассмотрел административное дело по иску жительницы Костаная к отделу...

Старые сертификаты больше не действуют: что изменилось для казахстанских производителей С 1 января в Казахстане начала работать новая цифровая система — реестр казахстанских товаропроизводителей, разработанный...