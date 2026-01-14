Алкоголь остаётся одним из ключевых факторов, влияющих на преступность и утрату человеческого потенциала в Казахстане. Об этом заявил депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов, озвучивая депутатский запрос от фракции Народная партия Казахстана, сообщает BAQ.KZ.
Статистика МВД
По данным Министерства внутренних дел, значительная часть тяжких правонарушений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь фигурирует в каждом втором убийстве, каждом третьем случае изнасилования и хулиганства, каждом четвёртом грабеже и дорожно-транспортном происшествии. Более половины фактов семейно-бытового насилия также связаны с употреблением спиртного.
Опасность для несовершеннолетних
Особую тревогу, по словам депутата, вызывает доступность алкоголя для подростков. Из-за большого количества торговых точек обеспечить полноценный контроль за продажей спиртного, в том числе несовершеннолетним, практически невозможно.
Предложения по ограничению продажи
В связи с этим фракция НПК предложила вернуть запрет на продажу алкоголя в радиусе 100 метров от детских и образовательных учреждений, сократить число торговых точек, а также ввести обязательную цифровую маркировку алкогольной продукции для контроля её оборота.
Дополнительные меры и профилактика
Кроме того, предлагается запретить розничную продажу алкоголя после 20:00, продажу спиртного в кафе и ресторанах после 22:00 и полностью исключить онлайн-торговлю алкоголем. Отдельным пунктом в запросе обозначена необходимость разработки единой государственной программы профилактики алкоголизма среди несовершеннолетних и молодёжи с использованием цифровых и медиа-инструментов.
Старые сертификаты больше не действуют: что изменилось для казахстанских производителей
Земля с аукциона подорожала в 19 раз: в бюджет Костаная поступили десятки миллионов
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.