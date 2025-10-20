На участке республиканской трассы от Сарыколя до Кокшетау завершены работы по среднему ремонту, и сегодня движение по дороге официально открыто. Напомним, капитальное обновление этого отрезка началось в 2024 году — спустя более чем 40 лет без ремонта.

По словам специалистов, эта дорога имеет важное значение для региона: ежедневно по ней проезжают около 2 тысяч автомобилей. Общая протяженность обновленного участка составляет 27 километров, а стоимость проекта — 2,6 миллиарда тенге.

«В рамках среднего ремонта было выполнено устройство основания с добавлением нового материала, уложено асфальтобетонное покрытие толщиной 6 сантиметров, укреплены обочины, установлены автопавильоны, дорожные знаки, нанесена разметка и шумовые полосы для безопасности движения», — сообщил Асхат Сагимбаев, заместитель директора костанайского филиала АО «КазАвтоЖол».

Работы проводились в рамках поручения Главы государства по модернизации транспортной инфраструктуры страны. Только в этом году на дорожные проекты в Костанайской области выделено 103 миллиарда тенге , что на 40% больше, чем в прошлом.

«Дорога Узунколь — Троебратное, 70 километров, завершена за два года. Она не ремонтировалась почти 30 лет. Ещё один пример — участок от Бестобе до границы с Актюбинской областью, порядка 60 километров. Также продолжается работа на трассе Аркалык — граница с Улытауской областью», — отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Глава региона подчеркнул, что ремонт дорог — это не только километры нового асфальта, но и импульс для развития бизнеса и логистики.

«Дорога Житикара — Милютинка уже отремонтирована на 44 километра, в следующем году останется 37. Карабалык — Кайрак тоже приведена в порядок. Сегодня мы открываем участок от Сарыколя до границы с Северо-Казахстанской областью. Таким образом, дороги, соединяющие нас с другими регионами и Россией, находятся в хорошем состоянии», — добавил аким.

Кроме того, впервые за годы независимости начались работы по ремонту подъездных дорог к 57 сёлам области — ранее они обслуживались лишь по договорам текущего содержания.