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После 50 без работы? Государство предлагает решение

— Сегодня, 10:56
Изображение для новости: После 50 без работы? Государство предлагает решение

pixabay.com


В Казахстане продолжается реализация проекта «Серебряный возраст», направленного на трудоустройство безработных граждан старше 50 лет.

Программа помогает людям предпенсионного возраста найти работу, получить трудовой опыт и обеспечить стабильный доход.

Участники проекта могут быть трудоустроены на срок до трех лет. В этот период государство компенсирует работодателям часть расходов на оплату труда.

В первый год субсидия составляет 70% заработной платы, но не более 129 750 тенге в месяц. Во второй год размер компенсации снижается до 65%, в третий — до 60%. Максимальная сумма выплаты остается прежней.

После завершения участия в проекте работодатель обязан трудоустроить сотрудника на постоянное рабочее место.

По данным на 1 июня 2026 года, благодаря проекту «Серебряный возраст» работу получили 7,1 тысячи человек.

Получить консультацию по участию в программе можно в карьерном центре по месту жительства.



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