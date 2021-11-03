После долгих ожиданий жителям района Костанай-2 дали газ

Последний раз им обещали подать его в сентябре, но подключили только сейчас, из-за выявленных газовиками дефектов. Пока газ появился только в трёх домах, но постепенно в течение нескольких дней подключат и остальных абонентов, но только тех, у кого готова вся документация и техусловия.

Одной из первых во втором Костанае получила долгожданный газ семья Анны Киселевой, уже вчера топить печку им не пришлось. Анна рассказывает, газ ждали долго, обещания тянулись, но тепла не было. В сентября в доме уже стало холодно, поэтому не поверив, что газ будет, закупили и уголь, и дрова. Теперь старую печку можно демонтировать, больше она не пригодится.

«Счастливы, тепло. Стабильная температура, сегодня с утра встали тепло, хорошо ноги не мерзнут. Нет такого, что печку топили 35 градусов, а утром встали 18-17 градусов и сыро. Я счастлива. Этой осенью нам было очень тяжело, потому что угля не было, уголь был очень дорогой, его нашли, но он был не очень. Грелись обогревателями, дети постоянно были простывшими, осень была тяжелой»,- рассказывает Анна Киселева.

Ждали газ жители района Костанай -2 около двух лет. В августе в городском акимате их твердо заверили, что газ будет в сентябре. Но удалось его подключить только в ноябре, в связи с тем, что газовиками были выявлены некоторые дефекты, которые могли бы привести к аварийным ситуациям в ходе эксплуатации. Поэтому как только их устранили — работы были продолжены.

«Нам дали газ. Такой долгожданный, природный газ теперь у нас есть в домах. То есть мы сидим в тепле, в плитах есть газ. Мы можем готовить еду. Район Костанай- 2 крупный, и мы ждали этого события очень долго. Сторожилы, которые давно тут живут говорят, что несколько десятилетий. И наконец-то мы дождались. Благодаря отделу жкх, благодаря тому, что мы подготовились. И буквально вчера мы получили тепло»,- говорит жительница района Костанай-2 Алена Гермес.

Подключают газ тем абонентам, которые имеют техусловия, готова вся документация, проект и монтаж. В целом во втором Костанае более 800 абонентов, техусловия есть у 270. Газовики уже на протяжении трех дней заполняют газопровод, чтобы завершить работы полностью, понадобится еще несколько дней. Делается это постепенно, участками.

«Данным проектом предусмотрено подключение газу 828 абонентов. На данное время получены технические условия 277 абонентов. Документацию сдали и врезали в действующий газопровод 30 абонентов. И еще порядка 25 документов индивидуальные дома, которые абоненты предоставляют они сданы в газовое хозяйство. На сегодняшний день в данный участок мы провели пуск газа, и идет наполнение остальных участков по всему участку»,- говорит директор газового хозяйства АО «КазТрансГазАймак» Жансары Макишев.

Пока газ запустили только в три дома, но по словам Жансары Макишева, подключат всех, кто полностью готов и имеет все необходимые разрешения.

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