После долгого ожидания: костанайцам начнут выдавать участки

В Костанае за последние годы очередь на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства превысила 45 тысяч человек. Основной причиной стало отсутствие подготовленных площадок. В последний раз участки выдавались в период с 2011 по 2012 годы — тогда было предоставлено 970 наделов. Об этом сообщил руководитель городского отдела земельных отношений Марат Темирбаев.
Работа по обеспечению граждан землёй возобновляется в микрорайоне Кунай. По поручению акимата города в июне 2025 года отдел земельных отношений приступил к подготовительным мероприятиям.
Проект детальной планировки первой очереди микрорайона «Кунай» был утверждён ещё 13 января 2016 года постановлением акимата Костаная №64. Согласно документу, здесь планируется распределить 1668 земельных участков под ИЖС.
В сентябре 2025 года госкорпорация Правительство для граждан завершила работы по разбивке и установлению границ участков.
Площадь каждого участка составит от 8 до 10 соток, при этом большинство — по 8 соток. Отмечается, что распределение выполнено с учётом расположения инженерных коммуникаций и в соответствии с проектом планировки.
Ранее, 30 июня 2025 года, акимат объявил о начале актуализации данных первых трёх тысяч очередников. Жителей просили подтвердить паспортные данные, контактные телефоны и адреса проживания. Информация об этом публиковалась в республиканских и региональных СМИ, а также в социальных сетях.
В ходе актуализации из списка исключили граждан, уже получивших участки (31 человек), умерших (41 человек) и выехавших на постоянное место жительства за границу (25 человек).
На сегодняшний день сформирован актуальный список очередников.
С 13 апреля 2026 года начнётся ежедневный обзвон и SMS-рассылка 1414 заявителям. Им необходимо будет явиться в отдел архитектуры для получения координат земельного участка и подачи электронной заявки на его предоставление.
