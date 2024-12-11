После долгого ожидания: костанайцам начнут выдавать участки

В Костанае за последние годы очередь на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства превысила 45 тысяч человек. Основной причиной стало отсутствие подготовленных площадок. В последний раз участки выдавались в период с 2011 по 2012 годы — тогда было предоставлено 970 наделов. Об этом сообщил руководитель городского отдела земельных отношений Марат Темирбаев.

Работа по обеспечению граждан землёй возобновляется в микрорайоне Кунай. По поручению акимата города в июне 2025 года отдел земельных отношений приступил к подготовительным мероприятиям.

Проект детальной планировки первой очереди микрорайона «Кунай» был утверждён ещё 13 января 2016 года постановлением акимата Костаная №64. Согласно документу, здесь планируется распределить 1668 земельных участков под ИЖС.

В сентябре 2025 года госкорпорация Правительство для граждан завершила работы по разбивке и установлению границ участков.

Площадь каждого участка составит от 8 до 10 соток, при этом большинство — по 8 соток. Отмечается, что распределение выполнено с учётом расположения инженерных коммуникаций и в соответствии с проектом планировки.

Ранее, 30 июня 2025 года, акимат объявил о начале актуализации данных первых трёх тысяч очередников. Жителей просили подтвердить паспортные данные, контактные телефоны и адреса проживания. Информация об этом публиковалась в республиканских и региональных СМИ, а также в социальных сетях.

В ходе актуализации из списка исключили граждан, уже получивших участки (31 человек), умерших (41 человек) и выехавших на постоянное место жительства за границу (25 человек).

На сегодняшний день сформирован актуальный список очередников.

С 13 апреля 2026 года начнётся ежедневный обзвон и SMS-рассылка 1414 заявителям. Им необходимо будет явиться в отдел архитектуры для получения координат земельного участка и подачи электронной заявки на его предоставление.

Казахстан накроет весенняя буря: где ждать дождь, снег и град С 7 по 9 апреля 2026 года в Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды, типичный для...

Отжим окна и миллионы ущерба: МВД предупредило казахстанцев В Алматинской области раскрыта серия квартирных краж. Об этом 6 апреля 2026 года сообщили в...

Новую Конституцию объяснят каждому: что придумало правительство Правительство Казахстана утвердило План мероприятий по разъяснению Конституции Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 15...