Комитет по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан прокомментировал резонансный случай, произошедший в Уилском районе Актюбинской области, где 14-летняя школьница родила ребёнка, передает zakon.kz

По информации ведомства, состояние здоровья несовершеннолетней и новорождённого на данный момент стабильное. Девочке оказана психологическая помощь.

«Ситуация находится под контролем регионального уполномоченного по правам ребёнка. По факту происшествия проводятся следственные действия, направленные на защиту прав и интересов несовершеннолетней», — сообщили в Комитете.

Ранее стало известно, что беременность у 14-летней ученицы 9-го класса наступила в результате сексуального насилия. По предварительной информации, к преступлению может быть причастен муж бабушки девочки, который не состоит с ней в кровном родстве.

В полиции подтвердили, что по факту изнасилования возбуждено уголовное дело, подозреваемый установлен и арестован. Расследование продолжается.

