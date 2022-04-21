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После массового отравления начата проверка столовой Рудненского колледжа

svidok.info

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Пресс-служба департамента и территориального управления санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области сообщает,  21 апреля за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратилось 35 студентов Рудненского горно-технологического колледжа.

Из них госпитализировано с диагнозом «Острый гастроэнтерит» 14 человек. Остальным назначено амбулаторное лечение.

«В рамках уголовного дела возбужденного управлением полиции Рудного, департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области совместно с территориальным управлением санитарно-эпидемиологического контроля начата внеплановая проверка столовой КГКП «Рудненский горно-технологический колледж», арендуемой частным лицом. В ходе опроса студентов, пострадавшие отмечали симптомы кишечной инфекции в виде тошноты, рвоты, жидкого стула. Все пострадавшие связывают свое заболевание с питанием в столовой колледжа. Состояние больных стабильное, средней степени тяжести», — сообщает департамент.

Специалистами департамента и территориального управления санитарно-эпидемиологического контроля отобраны пробы продукции, воды, смывов для лабораторных исследований обследован персонал пищеблока. Они находятся в работе.

Специалистами проводятся противоэпидемические мероприятия в очаге.

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