После митингов. 18 человек продолжают отбывать срок административного наказания в Костанайской области

Начальник управления административной полиции Андрей Григоревский сообщил, что для обращений родственников адмнистиративно-задержанных во время режима ЧП была создана горячая линия по телефону (8714- 2) 52-61-48.
Уже поступило более 200 звонков, с просьбами сообщить об условиях содержания и передаче посылок для близких. Было принято более 50 передач в специальные учреждения области – предметы личной гигиены, сигареты.
17 января представители НПМ посетили ИВС, специальный приемник и приемник распределитель УП города Костаная и ознакомились с условиями содержания специального контингента. Жалоб и заявлений не поступало.
В настоящее время 18 человек продолжают отбывать срок административного наказания.
Свыше 60 задержанным были сокращены сроки наказания.
На брифинге добавили, что телефон работает круглосуточно. По всем вопросам задержаний и доставления в органы полиции в период действия ЧП можно обращаться по указанному телефону (8714- 2) 52-61-48.
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