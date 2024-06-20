После обращения компании Apple у костанайских предпринимателей изъяли и уничтожили продукцию

В Департамент юстиции Костанайской области весной этого года, пришло обращение от компании Apple. Представители бренда, утверждали, что местные предприниматели продают их продукцию без разрешения. В связи с этим сотрудники департамента организовали проверку.

В итоге выяснилось, что двое костанайских бизнесменов действительно торговали импортной техникой и аксессуарами незаконно. Предприниматели не имели при себе чеков, счетов фактур, которые бы доказали происхождение товара.

«Есть административное постановление от городского суда. Там указано, что изъятию и уничтожению подлежит 512 единиц контрафактной продукции, на сумму более одного миллиона двухсот тысяч тенге. Среди всего этого есть и чехлы, и зарядные устройства, а также наушники Airpods. Согласно постановлению, мы все это вместе с комиссией будем сжигать», — сказал государственный судоисполнитель филиала «Межрайонного территориального отдела принудительного исполнения Костаная» Ербол Абильдин.

Более того, контрафакт нашли в торговых домах центральной части города. А еще, суд также назначил бизнесменам штраф на сумму более 70 тысяч тенге.

По словам Динары Хусаиновой, такие обращения от брендов — не редкость. Например, в прошлом году изъяли и утилизировали 2600 единиц контрафакта, на сумму более 11 миллионов тенге. В этом числе была одежда, техника и детские игрушки. К слову, мировые и местные бренды жалуются и на использование их товарного знака.

«Не всегда проводится уничтожение. Иногда бывает использование товарного знака в рекламе, вывесках, это также несут ответственность. В этом случае, проводится демонтаж и уничтожение данной продукции, путем разрезания этикетов, на которых были нанесены»,- рассказала руководитель отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции Костанайской области Динара Хусаинова.

В ближайшее время планируется уничтожить еще 64 единицы незаконной продукции, а именно одежды, общая сумма которой превышает одного миллиона тенге. Сотрудники департамента также добавили, что представители брендов заботятся о своем имидже, поэтому активно следят за рынками, магазинами и торговыми центрами. Чаще всего, на проверки отправляют тайных покупателей.

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