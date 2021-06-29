В Костанае после опрессовки некоторые дома до сих пор остаются без горячей воды

Но горячая вода появилась не во всех домах, виной тому порывы, выявленные в ходе опрессовки. Самая крупная авария произошла в районе ГАИ, где без горячей воды на протяжении месяца оставался двадцать один дом. На сегодня семнадцать из них уже удалось подключить к горячему водоснабжению, когда получат ее и остальные дома, и какие порывы имеются еще в городе, рассказали в КТЭКе.

Опрессовка в городе завершилась. Она длилась с 11 мая по 14 июня. Но порывы, выявленные в ходе нее, ликвидировать полностью еще не удалось. Жители района ГАИ остаются до сих пор без горячей воды. Но не все, частично. 17 домов удалось подключить к горячему водоснабжению.

«В ходе проведенных мероприятий 17 домов удалось восстановить ГВС в районе ГАИ. На данный момент 4 многоквартирных жилых дома остаются без горячей воды. Предположительно до 10 июля. До момента поставки 6 сильфонных компенсаторв подрядной организацией»,- рассказал зам.главного инженера ГКП КТЭК Нурлан Кошеков.

На сегодняшний день в городе отключены от горячего водоснабжения 11 многоквартирных жилых домов. Крупные порывы в районе микрорайона Аэропорт и по улице Баймагамбетова удалось устранить. Сейчас имеется 4 порыва на теплосетях от Котельной № 3 — это район КСК, там без горячей воды один многоквартирный дом, а в районе КЖБИ 4 дома отключены от горячего водоснабжения. Всего же в городе 15 порывов на теплосетях.

«Работы ведутся. Конкретно я вам сроки не могу сказать, все зависит от характера порыва. Требуется ли заварить скажем так, заварить сам дефект или вырезать трубу и поменять часть теплотрассы. Все зависит от характера, все определяется после проведения раскопок. Вскрытие теплотрассы подземной»,- отметил Кошеков.

Как сказал Нурлан Кошеков, исходя из опыта ликвидации порывов, на самый сложный уходит до 10 дней, а более простые устраняют в течении суток. Ну, а 4 дома в районе ГАИ будут ждать поставку компенсаторов из города Екатеринбург до 10 июля.

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