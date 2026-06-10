После паводка и восстановления: в лагере «Солнечный» стартовал летний сезон





В детском оздоровительном лагере «Солнечный» в Денисовском районе торжественно открыли первую смену летнего сезона. Несмотря на пасмурную погоду, настроение у ребят было праздничным.

На отдых сюда приехали дети в возрасте от 6 до 14 лет из разных районов Костанайской области, а также из Астаны.

Напомним, в 2024 году лагерь серьезно пострадал во время паводка, однако его удалось восстановить в кратчайшие сроки.

«Важно помнить, что за любым дождем всегда приходит солнышко. Желаю вам хорошего отдыха, найти новых друзей и провести время в дружных отрядах», — обратился к детям аким Денисовского района Руслан Катпаев.

За лето здесь отдохнут около тысячи детей

В этом сезоне в лагере планируют провести пять смен продолжительностью по 10 дней каждая. Всего отдыхом намерены охватить около тысячи детей.

Стоимость путевки составляет 55 тысяч тенге. Для детей из социально уязвимых категорий населения отдых оплачивается за счет бюджета.

По словам директора лагеря Дулата Сисембаева, в этом году за счет собственных средств продолжилась работа по благоустройству территории.

«У нас появилась новая волейбольно-баскетбольная площадка, а также игровая площадка для младших детей. Благодаря этому мероприятий станет больше, а их качество повысится», — отметил он.

Новые знакомства и яркие впечатления

Участники первой смены уже успели познакомиться друг с другом и оценить обновления лагеря.

Галина Федоренко призналась, что приехала в «Солнечный» по совету подруги.

«Когда я познакомилась с девочками, сразу поняла, что этот сезон будет очень веселым. Ожидаю новых знакомств и ярких впечатлений», — рассказала школьница.

Екатерина Руденко отдыхает в лагере не впервые. Особенно девочке понравились новые спортивные и игровые площадки.

«Мне очень понравились новые девочки в отряде и отношение вожатых. Это только второй день, но пока всё идет очень хорошо», — поделилась она.

Каждый день — новые квесты и конкурсы

За организацию досуга детей отвечают вожатые. Старший вожатый Александр Проценко работает в лагере с 2011 года.

По его словам, для ребят ежедневно проводят тематические квесты, спортивные состязания и творческие мероприятия.

«Каждый день — это квесты на разные темы: сказочные, спортивные. Также проходят вечерние мероприятия, такие как «Битва хоров» и «Битва танцев»», — рассказал он.

В лагере планируют построить пляж и сделать его круглогодичным

Руководство лагеря намерено продолжить благоустройство территории. В планах — строительство пирса, обустройство полноценного безопасного пляжа, установка беседок и озеленение территории.

Кроме того, рассматривается возможность перевода лагеря на круглогодичный режим работы. Для этого необходимо провести ремонт столовой и оснастить ее отопительным оборудованием.

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