Трагедия произошла 31 мая на реке Тобол в районе жилого массива Амангельды. В запрещенном для купания месте плавали пятеро детей. Как сегодня рассказали нам сотрудники ДЧС, подростки начали тонуть, неподалёку от них рыбачил мужчина, который бросился к ним на помощь. Четверым ребятам он помог выбраться из воды. А пятого потеряли из виду. Он утонул.

О том, что купаться здесь запрещено, информирует знак, установленный накануне старта купального сезона. Таких опасных мест в регионе определено 227. В Костанайской области созданы мобильные группы из числа сотрудников ЧС и полиции, а так же педагогов школ. С начала купального сезона они патрулируют берега рек и озёр.

По мнению акима Костаная Марата Жундубаева, сейчас у спасателей есть все условия и оборудование, чтобы следить за порядком на водоемах. Вместе с этим необходимо усилить информационно-разъяснительную работу, в том числе проверить, везде ли имеются необходимые таблички и знаки. Ведь игры с природой могут стоить дорого. В прошлом году в Костанайской области утонуло 8 человек, четверо из них — дети. И предупреждение о запрете купания на диких пляжах — это не пустые слова. С виду спокойная река может преподнести «сюрприз», который будет иметь печальные последствия.



«Не было обследования — раз. В прошлом году была паводковая ситуация на реке Тобол, в связи с этим на дне есть ямы, различные предметы, различные могут быть происшествия. Поэтому на поверхности видно, как будто несильно течёт, а внизу, где яма, может потянуть человека. Поэтому не предугадать, это природное явление», — сообщил начальник управления гражданской обороны ДЧС Костанайской области Куатбек КЕНЖЕБЕКҰЛЫ.

В Костанае официальными считаются 3 пляжа: городской центральный и на базах отдыха «Мохито» и «Мишутка». Именно там водолазы заранее обследовали дно, очистили его от мусора и определили глубину, признав их безопасными при условии соблюдения людьми всех правил безопасности на воде.

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