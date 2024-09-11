После паводка. Жители Карасуского района опасаются обрушения подмытых линий электропередач

Весенний паводок в Карасуском районе объединил озера Тюнтюгур, Койбагар, Алабата в один огромный водоём. После половодья прошло уже несколько месяцев, но это место по-прежнему выглядит вот так. Ущерб от этого серьёзный — под водой оказались сельхозугодья, линии электропередач и дороги.

Затопление, охватившее площадь в 620 квадратных километров, аким района называет беспрецедентным. Чтобы улучшить ситуацию, вдоль автодороги Костанай- Карасу ежедневно откачивают воду насосными станциями. Однако, они не справляются с объемом. Поэтому, было принято другое решение.

«Это строится отводной канал, для того, чтобы убрать воду, которая получилась в результате объединения пяти озер. Канал длиной будет достигать 14 км. Глубиной дошел 14,7 метров. Шириной по проекту до 30 метров, но здесь уже местами 40-45 метров. Потому, что здесь возвышенность естественная, и она идет в глубь. 6 экскаваторов работают, «Шахманы» вывозят грунт», — говорит аким Карасуского района Кайрат Оспанов.

Паводок также нарушил дорожное сообщение. Талая вода перелилась через дорогу областного значения Карасу — Большая Чураковка, размыв покрытие и оставив несколько сел в изоляции. Доехать до районного центра они не могут привычным маршрутом. Приходится делать круг, и проезжать на 50-70 км больше. Но, по мнению акима района, именно отводной канал должен помочь решить проблему.

«Работаем сутками, день-ночь, по 10 часов работает техника. Два бульдозера еще толкают. Ориентировочно в день идем 30 метров, сейчас на глубине — 13 мм идем. Сейчас еще больше будет.», — говорит представитель подрядной организации Багыт Нуртазин.

На строительство отводного канала было выделено 108 миллионов тенге. К работам подрядчик приступил 31 июля. Но насосы пока продолжают работать.

«Насос работает 20 часов.

Четыре часа ему нужен небольшой передых, для того, чтобы заправиться и ресурсы, чтобы не много остыли,2 насоса. Недавно мы прибрели третий насос более мощнее, по спец заказу сделали, он мощнее, чем эти два. Эти насосы будут продолжать качать воду, ко идет отводной канал», — говорит Багыт Нуртазин.

Строительство отводного канала должно завершиться 1 ноября. Представитель подрядной организации отметил, что пока работы идут по намеченному плану, замедлить темпы могут только дожди.

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