После погашения ипотеки казахстанцы могут вернуть часть средств

Последний платеж, безусловно, самый приятный, но не последний шаг, который необходимо сделать в случае закрытия ипотечного займа.

Банковские сотрудники напоминают, какие еще процедуры нужно сделать, чтобы ипотечное жилье официально стало вашим, пишет Экспресс К.

При совершении последнего платежа заемщику стоит уточнить в банке остаток задолженности: сумма могла измениться, если когда-либо было внесено больше суммы ежемесячного взноса. После оплаты рекомендуется взять справку о полном погашении ипотеки и отсутствии претензий по кредиту.

Второй важный этап — возврат закладной в оригинале. Это ценная бумага, на которой ставится отметка о полном выполнении обязательств по ипотечному займу и отсутствии претензий со стороны кредиторов.

Следом заемщику необходимо снять с выкупленной недвижимости обременение, что сделает его полноправным владельцем имущества. Эту процедуру можно пройти в ЦОНе или сделать самостоятельно на портале eGov.kz.

В течение пяти рабочих дней сотрудником банка подготавливаются уведомления для снятия с обременения и доверенность на имя клиента, оригиналы правоустанавливающих документов на залоговое имущество. После клиенту нужно обратиться в ЦОН, — пояснили в пресс-службе Отбасы банка.

Мало кто знает, что заемщик вправе вернуть страховую выплату. Получить частичный возврат страховки можно в случае, если в период выплаты ипотеки ни один из страховых случаев не наступил.

Клиент имеет право расторгнуть договор страхования и вернуть страховую премию за неиспользуемый период при наличии согласия банка, которое выдается по заявлению клиента, — уточнили в пресс-службе.

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