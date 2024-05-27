После «Последнего звонка». В Костанае наказали родителей выпускников

В преддверии празднования в Казахстане “последних звонков”, МВД республики, как сообщали его представители, опасалось возникновения эксцессов, связанных с тем, что выпускники самостоятельно продолжат отмечать завершение учебы. Например, в прошлом году, в некоторых городах фиксировались факты управления несовершеннолетними транспортными средствами с трагическими последствиями, и купания в запрещенных для этого местах, что послужило причиной гибели подростков.

Полиция призывала родителей и выпускников соблюдать необходимые нормы и правила поведения, со своей стороны обещая создать все необходимые для спокойного празднования условия.

Во время мероприятия «Последний звонок» было задействовано 74 сотрудника полиции. За время несения службы в школах правонарушений не было допущено. Но, отмечают сотрудники полиции, не смотря на все проведенные профилактические беседы с учениками и их родителями, в ходе рейдов по ночным улицам Костаная, были выявлены факты нахождения несовершеннолетних вне дома без надзора.

«Более 30 фактов нахождения детей в ночное время без сопровождения взрослых. Родители были привлечены к административной ответственности. Также была проведена беседа по недопущению в летний период нахождения несовершеннолетних, как в развлекательных заведениях, так и в общественных местах», — отметила начальник ювенальной полиции УП Костаная Ляззат Жамалиденова.

Во всех случаях родители были оштрафованы на 5 МРП, то есть почти на 18,5 тысяч тенге. Но одну семью, за совершенный их ребенком проступок, наказали серьёзнее.

«Был один факт, где ребенок был в состоянии алкогольного опьянения. По данной статье родители были, конечно же, привлечены к административной ответственности за распитие алкогольных напитков», — сообщила Ляззат Жамалиденова.

В данном случае штраф уже превысил 55 тысяч тенге. В целом, как отмечают полицейские, никаких преступных посягательств на несовершеннолетних, или с их стороны, в Костанае в день последних звонков допущено не было.

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