После пожара. Детский лагерь отдыха открыли в Костанайской области

Фото предоставлено управлением общественного развития Костанайской области
18 июля состоялось торжественное открытие детского лагеря «Балдәурен» в Аулиекольском районе Костанайской области. Лагерь находится в лесном массиве села Аманкарагай Аулиекольского района.
Старое здание лагеря 1961 года постройки, находилось в Новонежинском сельском округе и было полностью уничтожено огнем во время пожара летом 2022 года. После ЧС в первую очередь был восстановлен жилищный фонд, построены дома для пострадавших в результате пожаров населения.
Аким области Кумар Аксакалов отметил важность открытия лагеря, ведь этого события ждали почти четыре тысячи детей Аулиекольского района и не только. Здесь будут отдыхать и поправлять здоровье дети со всех 20 регионов области.
Аким области посетил помещения лагеря, новые корпуса, спальные комнаты. Здесь созданы все условия для полноценного и комфортного отдыха. Есть современная игровая и спортивная площадки, читальная зона, сцена для выступлений и трибуны.
В лагере будут действовать четыре направления: спортивное, музыкальное, туристическое и экологическое. Это позволит детям в полной мере проявить свои способности и создаст творческую среду.
Детский лагерь сможет принимать до 100 детей за смену. До конца лета текущего года в новых корпусах смогут отдохнуть 300 школьников.