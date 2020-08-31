После просмотра видео аннулированы результаты 158 тестируемых ЕНТ

Директор РГКП «Национальный центр тестирования» Дидар Смагулов опубликовал в Facebook видео с камер, установленных в аудиториях, где проводилось ЕНТ. По итогам изучения записей были аннулированы результаты экзамена аннулировали у 158 абитуриентов, сообщает zakon.kz.

“Аннулированы результаты 158 тестируемых, 97 из которых получили грант (максимальный балл 138). 97 ребят, честно сдавших ЕНТ, но не поступивших на грант, будут зачислены в течение 2 недель. Более подробно опубликуем на страничке НЦТ”, — пишет Дидар Смагулов.

К сожалению, есть факт, когда дежурная, которая была призвана обеспечить контроль, сама была вовлечена в преступную схему. На видео видно, как «героически» она закрывает своим телом парня, фотографирующего книжку-вопросник.

В РГКП «Национальный центр тестирования», как минимум будут требовать ее увольнения из системы образования, как максимум привлечения к более суровой ответственности.

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