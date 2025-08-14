Более 10 казахстанцев в поисках романтики стали жертвами вымогателей и лишились крупных сумм, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) области Жетысу, в мае 2024 года несколько девушек решили заработать легким и незаконным способом – с помощью ложных обвинений и угроз распространения порочащих сведений.

«Для поиска жертв они использовали социальные сети, где знакомились с мужчинами и доводили общение до интимной близости. Далее по схеме подключалась сообщница, которая звонила жертве под предлогом, что «подруга плачет» и просила приехать. На встрече мужчину шантажировали: угрожали заявить об изнасиловании, если он не заплатит», – рассказали в ДП 14 августа 2025 года.

Факты, установленные полицией:

у первого потерпевшего выманили 350 тыс. тенге;

у второго – требовали 2 млн тенге из-за «беременности» и получили более 900 тыс. тенге;

третьему мужчине назначили сумму в 2 млн тенге, но смогли забрать 800 тыс.;

еще у одного потерпевшего – 795 тыс. тенге.

«Один из наиболее циничных эпизодов – инсценировка «попытки изнасилования несовершеннолетней». В нем участвовали четверо подозреваемых: одна девушка вступила в интимную связь, а трое, представившись родственниками, потребовали деньги. Добыча составила 800 тысяч тенге», – сообщили в полиции.

По аналогичным схемам преступники получили еще: 600 тысяч тенге; 1,5 млн тенге; 1 млн тенге.

В одном из случаев злоумышленники применили физическую силу, выдавая себя за сотрудников полиции, и забрали 500 тысяч тенге.

«Всего установлено, что девять подозреваемых вымогали деньги у 11 мужчин. Все они задержаны и заключены под стражу. Полиция призывает граждан быть бдительными при знакомствах в интернете и в случае шантажа немедленно обращаться в правоохранительные органы», – резюмировали в ДП.

