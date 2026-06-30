После реконструкции открылся железнодорожный вокзал станции Кушмурун





В Аулиекольском районе после масштабной модернизации вновь открылся железнодорожный вокзал станции Кушмурун. Здание, построенное в 1949 году, обновили в рамках поручения Президента Казахстана по реконструкции 124 железнодорожных вокзалов страны.

Станция Кушмурун стала вторым обновленным вокзалом в Костанайской области после Аманкарагая и пятым объектом, реконструкция которого завершена в Казахстане.

Как отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов, модернизация направлена на повышение комфорта и безопасности пассажиров, а также создание условий для дальнейшего развития населенного пункта.

По его словам, в поселке продолжается газификация. Магистральный газопровод уже подведен, ведутся работы по разводящим сетям, а в следующем году реализация проекта продолжится.

Кушмурунский вокзал не ремонтировался с 2011 года. В ходе реконструкции обновили здание, расширили прилегающую территорию и удлинили пассажирский перрон. Теперь станция может одновременно принимать поезда длиной до 21 вагона.

Старший дежурный по вокзалу Ирина Шулак отметила, что после ремонта значительно улучшились условия как для пассажиров, так и для работников.

«Здание стало современным, светлым и комфортным. Для пассажиров созданы хорошие условия, в каждом кабинете и зале ожидания установлены кондиционеры. Через станцию ежедневно проходят 12 пассажирских поездов, включая составы «Тальго». Пассажиропоток составляет около 76 человек в сутки», — рассказала она.

По мнению главы региона, обновленный вокзал будет способствовать не только развитию пассажирских перевозок, но и реализации инвестиционных проектов в Аулиекольском районе. Здесь находятся месторождения бурого угля и бокситов, освоение которых требует современной транспортной инфраструктуры.

В настоящее время в Костанайской области продолжается реконструкция еще четырех железнодорожных вокзалов — в Костанае, Рудном, Аркалыке и на станции Тобол района Беимбета Майлина. Завершить работы планируется до 1 августа.

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