После сообщения об угрозе в школе №17 начали расследование

Полиция начала досудебное расследование после сообщения об угрозе минирования школы №17.
Здание учебного заведения обследовали. Взрывчатых веществ, взрывных устройств и других подозрительных предметов не обнаружили.
Сейчас полицейские устанавливают автора сообщения и выясняют обстоятельства произошедшего.
Департамент полиции призывает граждан сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность. Жителей просят доверять только официальным источникам.
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