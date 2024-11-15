После сообщения об угрозе в школе №17 начали расследование





Полиция начала досудебное расследование после сообщения об угрозе минирования школы №17.

Здание учебного заведения обследовали. Взрывчатых веществ, взрывных устройств и других подозрительных предметов не обнаружили.

Сейчас полицейские устанавливают автора сообщения и выясняют обстоятельства произошедшего.

Департамент полиции призывает граждан сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность. Жителей просят доверять только официальным источникам.

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