USD 447.73 EUR 502.98 RUB 5.35

После сообщения об угрозе в школе №17 начали расследование

— Сегодня, 14:58
Изображение для новости: После сообщения об угрозе в школе №17 начали расследование

Полиция начала досудебное расследование после сообщения об угрозе минирования школы №17.

Здание учебного заведения обследовали. Взрывчатых веществ, взрывных устройств и других подозрительных предметов не обнаружили.

Изображение 3 для После сообщения об угрозе в школе №17 начали расследование

Сейчас полицейские устанавливают автора сообщения и выясняют обстоятельства произошедшего.

Изображение 4 для После сообщения об угрозе в школе №17 начали расследование

Департамент полиции призывает граждан сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность. Жителей просят доверять только официальным источникам.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.