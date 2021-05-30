После трагедии в Казани школам РК угрожают штрафами за отсутствие видеокамер

Директор одной из казахстанских школ пожаловалась министру образования и науки Асхату Аймагамбетову на угрозы за отсутствие камер наблюдения, передает BaigeNews.kz. Вопрос задали главе МОН анонимно на его отчетной встрече с населением, которая проходила онлайн.

«После случая в Казани опять начали от нас требовать, чтобы мы срочно прошли курсы, чтобы быстро решили вопрос с видеонаблюдением. Угрожают прийти, оштрафовать. Опять сами мы должны проходить курсы. Оставили наедине проблемами нас. Где все ответственные министерства?» — говорится в сообщении.

Министр ответил, что школы не должны оставаться наедине с этой проблемой. МОН тоже активно участвует, сейчас идет методологическая работа.

«Что касается курсов, я вчера на педагогическом совете говорил, нельзя подходить к вопросу обеспечения безопасности как к какой-то компании. Сейчас все ринулись проходить некие курсы. Содержание этих курсов, сами курсы до сих пор в определенных местах вызывают сомнение. Мы сейчас разработали и реализовываем дорожную карту. Надо действовать постепенно, системно, комплексно по разработанным нами мероприятиям», — ответил Асхат Аймагамбетов.

Наличие камер министр считает важным, особенно в городских школах. Помимо этого должны быть: дислокация камер, качество, обеспечение специальными охранными кампаниями, обеспечение тревожными кнопками, работа психологических служб. Все эти вопросы должны решаться комплексно.

«Ну и конечно очень важным вопросом является решение проблем с компетенциями и коллектива и детей, как действовать в чрезвычайной ситуации. Как раз многие говорят о случае в Казани, но мы также изучили кейсы во многих школах дальнего зарубежья, не буду говорить, какие страны. Там очень большую помощь при таких случаях оказывает именно реагирование. Как должны вести себя дети, педагоги и в целом сотрудники школы в таких ситуациях. Поэтому мы и этот вопрос считаем приоритетным. Речь идет больше не об этих мерах, а о воспитательной работе. Нам необходимо усилить воспитательную работу в школах. И когда в школу приходит выпускник с оружием в руках — это является очень большим сигналом. Это говорит о необходимости усиления воспитательной работы, ценностно ориентированной», — считает министр.

Комментируя угрозы штрафов, которые получают школы, он отметил, что это не панацея.

«Штрафы можно дифференцировать. Считаю, что многие организации приходят и начинают штрафовать первых руководителей школ. И здесь надо подходить объективно. Одно дело, когда штрафуют за то, что человек на самом деле имел возможность все это отрегулировать и это зависит от его организационных способностей или действия и бездействия. Другое дело если его штрафуют из-за того что он не имел влияния — не выделено было финансов, либо вообще от него этот вопрос не зависит. Сейчас министерство занимается этой проблемой. Мы хотим в том числе оградить наших коллег от необъективных такого рода решений», — сказал Асхат Аймагамбетов.

В Казани Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе на улице Джаудата Файзи в Казани утром 11 мая. При входе в учебное заведение он взорвал самодельное взрывное устройство. В результате погибли девять человек, включая семерых детей, еще 23 человека пострадали. Преступник был задержан.

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