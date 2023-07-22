После трех визитов курьера пенсионерка лишилась 13 миллионов тенге

Ответить на звонок и лишиться денег. В Костанае становится всё больше жертв мошенников, которые вернулись к «старому» методу и теперь они звонят костанайцам на домашние телефоны, а не на сотовые.

Людей повергают в шок сообщением о том, что их родственник попал в ДТП, и чтобы спасти его от отвественности перед законом, срочно нужны деньги. На такую уловку чаще всего попадают люди преклонного возраста, которые отдают мошенникам миллионы накопленных тенге. Алевтине Кузьминой позвонили на домашний телефон и назвали по именя отчеству.

Осведомленный мужчина, представившийся полицейским, оказался мошенником. Деньги женщина отдала сама, потому что поверила в рассказанную легенду. На том конце провода был разыгран настоящий спектакль, повергший Алевтину Ивановну в шок -дочка ее знакомой стала виновницей ДТП, сбила ребенка, чтобы избежать наказания, нужно срочно отдать полицейским деньги. Женщина отдала прибывшему курьеру первые четыре миллиона. Далее поступил еще один звонок.

«Она говорит, мне срочно надо, теперь это, на операцию за границу ехать. Короче вот так она ответили. И девочка говорит в тяжелом состоянии. Ну и вот, нужны деньги. И я вот на это пошла. Думаю чтоб выручить»,- говорит жертва мошенников Алевтина Кузьмина.

В итоге после всех звонков и трех визитов курьера пенсионерка лишилась 13 миллионов тенге. По словам женщины, копила она их всю свою жизнь. Боясь, что деньги исчезнут со счета в банке, хранила по старинке, как говорится, под подушкой. Таких отзывчивых и доверчивых в Костанайской области не мало. Десятки жителей региона уже стали жертвами мошенников. Чтобы люди не попадались на их уловки, полицейские проводят работу, в том числе расклеивают предупреждающие об опасности объявления, проводят профилактические беседы и рассылают информацию по общедомовым чатам. Помимо телефонных, активно продолжают обманывать людей и интернет-мошенники. С начала года в области зарегистрировано 650 таких фактов. В последнее время самый популярный способ обмана — это покупка через интернет-приложения и сайты.

«К примеру, 19-го июля к нам обратилась жительница Аркалыка, которая через сеть Инстаграм хотела приобрести Айфон 14. После ей предложили удаленно оплатить товар через Каспи Pay, в результате она попалась на уловки мошенников, формила кредит на сумму 490 тысяч тенге»,- говорит старший инспектор оперуполномоченный УКП ДП Костанайской области Ахтан Макеев.

Чтобы не стать жертвой мошенников, каждый человек должен помнить банальные вещи -нельзя передавать незнакомцам свои персональные данные и номера банковских карт. А пожилых членов своей семьи стоит предупредить о возможной опасности, чтобы они не поплатились деньгами за желание помочь.

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