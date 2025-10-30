Депутат Мажилиса Абуталип Мутали на пленарном заседании предложил комплекс мер для снижения уровня интернет-мошенничества и защиты персональных данных казахстанцев.

По словам депутата, действующие санкции в Уголовном кодексе и КоАП не обеспечивают должного превентивного эффекта: подход к нарушителям не учитывает масштаб компаний, из-за чего крупным игрокам «проще заплатить небольшой штраф, чем менять процессы». Особенно тревожным он назвал июньский инцидент 2025 года, когда в открытом доступе оказались данные свыше 16 млн граждан, что показало уязвимости в государственных и квазигосударственных системах.

Мутали напомнил, что проблемы есть и в частном секторе — банки, телеком-операторы, маркетплейсы накапливают большие массивы информации, включая геолокацию, что повышает риски злоупотреблений.

Приведена и свежая статистика: в 2025 году зарегистрировано более 14 тыс. случаев интернет-мошенничества — на 22% больше, чем годом ранее; суммарный ущерб превысил 6 млрд тг . Для сравнения, в 2024 году возбуждено 22,9 тыс. дел по фактам онлайн-мошенничества, значительная часть которых прекращалась из-за неустановления виновных.

Депутат предложил правительству в кратчайшие сроки предпринять шаги, опираясь на международную практику (в ЕС, Китае и Австралии штрафы за утечки достигают до 5% оборота компании):

Увеличить ответственность за нарушение режима защиты персональных данных, привязав штрафы к обороту;

Провести комплексный аудит уязвимостей в госсистемах и квазигоссекторе;

Подготовить чёткий план устранения рисков и обеспечить его реализацию;

Гарантировать быстрый перевод граждан на альтернативные каналы обслуживания при инцидентах безопасности и информировать пользователей о фактах утечек.

«Эти шаги должны стать не формальностью, а реальным инструментом защиты граждан и укрепления доверия к государственным системам», — подчеркнул Абуталип Мутали.

Костанае полицейские раскрыли факт незаконной охоты Сотрудники полиции пресекли факт незаконной охоты. Нарушение было выявлено в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». В...

Включаем зиму: два циклона меняют погоду Осенним тёплым дням приходит конец. По данным Казгидромета, большую часть Костанайской области накрыл северо-западный циклон:...

Казахстанцы меняют национальность В Казахстане за январь–сентябрь 2025 года 2 272 гражданина оформили документы в связи со сменой...