После жалоб костанайцев. Теплокомпанию оштрафовали почти на 15 миллионов тенге

В 2022 году на основании коллективных жалоб жителей Костаная, департаментом комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области проведены внеплановые проверки.

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В отношении Костанайской теплоэнергетической компании проведена проверка на предмет соблюдения законодательства РК, в части правомерности начисления оплаты за услуги теплоснабжения по адресам: улица Текстильщиков, дом 9а — 13 квартир, улица Пушкина 183 — 30 квартир, 8 микрорайон, дом 22 — 107 квартир.

«По результатам данных проверок, ДКРЕМ выявил нарушения по всем адресам, в части распределения фактически поставленной тепловой энергии между собственниками квартир, что повлекло неправильное начисление оплаты. В этой связи, в отношении ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» возбуждены 3 административных дел по части 4 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях, а также внесены предписания с требованием произвести перерасчет за услуги теплоснабжения жителям вышеназванных домов в размере необоснованно начисленных сумм. По итогам рассмотрения возбужденных административных дел постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям города Костанай от 18 апреля 2022 года данный субъект естественной монополии привлечен к административной ответственности с наложением штрафа на общую сумму 14 702 400 тенге», — сообщает пресс-служба ДКРЕМ.

Однако, по результатам пересмотра по жалобе КТЭК вышеуказанных дел, Костанайским областным судом вышеуказанное постановление отменено, производство по данным делам прекращено.

«В связи с несогласием с постановлением Костанайского областного суда, ДКРЕМ направил кассационную жалобу, по итогам рассмотрения судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Казахстан от 3 марта 2023 года №6кп-14/23 постановление судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда от 8 августа 2022 года отменено, а постановление специализированного суда по административным правонарушениям города Костанай от 27 апреля 2022 года оставлено без изменения», — сообщили в департаменте.

Таким образом, жителям города Костанай по вышеуказанным адресам будет произведен перерасчет в размере необоснованно начисленных сумм за услуги теплоснабжения.

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