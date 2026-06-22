После жары в Казахстан придут грозы, град и долгожданная прохлада





После нескольких дней изнуряющей жары жителей северных регионов Казахстана ждет небольшая передышка. На территорию страны смещается циклон, который принесет дожди, грозы, местами град, шквалистый ветер и пыльные бури.

По прогнозам синоптиков, после прохождения циклона в северных и центральных областях станет заметно прохладнее. Температура воздуха здесь понизится до комфортных +23…+28 градусов.

Однако облегчение почувствуют не все регионы. На юге и востоке Казахстана сохранится влияние сухих и теплых воздушных масс, поступающих со стороны Узбекистана. Из-за этого жара здесь не отступит: столбики термометров будут подниматься до +33…+38 градусов, а местами ожидается сильная жара до +40 градусов.

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