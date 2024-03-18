После знакомства убил. Дело об убийстве и лишении свободы начали рассматривать в уголовном спецсуде Костанайской области

Перед судом предстал 37-летний Никита Хохряков. Преступления, согласно материалам дела, были совершены в октябре 2023 года в Лисаковске.

В три часа ночи Хохряков на улице познакомился с супружеской парой, которую пригласил к себе в квартиру, чтобы вместе выпить. В ходе этого между мужчинами возникла ссора, и хозяин избил гостя, потом ещё и нанес два удара кухонным ножом.

От кровопотери пострадавший скончался на месте. Женщину Хохряков связал скотчем, и развязал, только когда вернулся с новой порцией спиртного. Мужчина избил пленницу, сказав, что из квартиры она не выйдет. Покинуть жилище женщина смогла только через сутки, после того, как агрессор уснул.

Судебное следствие, по ходатайству прокуратуры, пройдет в закрытом режиме.

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