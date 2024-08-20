«Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры перевернувшегося в Челябинской области минивэна о ДТП

Источник фото: Госавтоинспекция Челябинской области
В аварии с перевернувшимся минивэном в Еманжелинске сильно пострадал 20-летний житель Казахстана Денис (имя изменено по просьбе родных). Он недавно отслужил и ехал в челябинский аэропорт, чтобы отправиться к родственникам в другой регион, рассказала 74.RU его тетя. Очевидцы и пассажиры Toyota описали, что происходило в первые минуты после случившегося.
Родственники Дениса говорят, что состояние у него непростое, сейчас за его жизнь борются врачи.
Денис родом из Казахстана. Недавно он отслужил в армии и ехал в челябинский аэропорт, чтобы оттуда полететь к родственникам в Ханты-Мансийский автономный округ.
«Последнее СМС было: «Едем 160 км/ч». Мы молимся за всех пострадавших, а водителю это зачтется», — говорит тетя Дениса.
Она уточнила, что племянника оперировали пять часов. Никаких прогнозов врачи не дают:
«Мы сами на нервах. Родители выехали из Казахстана, мы уже вылетаем из ХМАО. Надеемся на врачей», — говорит женщина. .
По словам пассажирки минивэна Натальи, Денис сидел справа от водителя.
«У него сломаны руки, ключица, лопатка, ребра, таз. Но позвоночник и ноги целые. Он сейчас в реанимации», — добавила Наталья.
«Когда произошло ДТП, мы проезжали мимо. Мы сразу подбежали к ребенку», — поделился читатель 74.RU Вячеслав. — У мальчика была разбита голова, много крови. Я с себя снял куртку, отдал ему. Смотрю — телефон на асфальте лежит, там игра включена. То есть ребенок ехал, играл и вообще не понял, что произошло. Постоянно спрашивал нас, где мама, где крестная. Мы говорили, что с ними все будет хорошо.
С помощью телефона школьника удалось дозвониться до его родителей. У 74-летней бабушки мальчика сломан таз, ее госпитализировали.
«У нее было высокое давление. Она лежала, плакала, говорила, что ничего не слышит. То есть, она понимала, но ничего не слышала», — рассказала ее попутчица Наталья.
60-летняя крестная Димы скончалась на месте.
«Милейшая женщина. Пока мы ехали, она много шутила. После аварии она лежала на спине, у нее ноги были кузнечиком согнуты. И зияющая рана в голове», — описала пассажирка.
Сама Наталья практически не пострадала.
«Я не была пристегнута, дремала. Когда я осознала, что нас крутит вверх-вниз, я вцепилась в переднее сидение и меня сверху, как зонтиком, накрыло, задним сидением. Я как ракушка была и голову засунула между колен», — поделилась пострадавшая.
У водителя минивэна Toyota Alphard сломаны руки. Ему 30 лет. Перевернувшаяся Toyota была на казахстанских номерах