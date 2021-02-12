Последние данные о ситуации с COVID-19 в Костанайской области

Фото из открытых источников
Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
11 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 79 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.
Заболевшие: 35 жителей г. Костанай, 14 — г.Рудный, 6 – г.Лисаковск, 5 – г.Житикары, по 3 случая среди жителей Алтынсаринского, Аулиекольского, Костанайского и Федоровского районов, по 2 случая – Карасуского, Мендыкаринского, Узункольского районов, 1 — Карабалыкского района.
69 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 67 с симптомами заболевания, 12 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 11 февраля 2021г зарегистрировано 11210 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 9663.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области