Последние данные о ситуации с COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

11 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 79 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.

Заболевшие: 35 жителей г. Костанай, 14 — г.Рудный, 6 – г.Лисаковск, 5 – г.Житикары, по 3 случая среди жителей Алтынсаринского, Аулиекольского, Костанайского и Федоровского районов, по 2 случая – Карасуского, Мендыкаринского, Узункольского районов, 1 — Карабалыкского района.

69 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 67 с симптомами заболевания, 12 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 11 февраля 2021г зарегистрировано 11210 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 9663.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.