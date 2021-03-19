Последние данные по заболевшим COVID-19 озвучили в оперштабе

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
18 марта в Костанайской области зарегистрировано 44 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,33%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 25, г.Рудный, Мендыкаринский и Денисовский районы по 3, г.Лисаковск и район Б.Майлина по 2, г.Аркалык, Алтынсаринский, Амангельдинский, Карасуский, Костанайский и Федоровский районы по 1.
35 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профцелью.
Из числа инфицированных 39 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 18 марта 2021г зарегистрировано 13300 случаев COVID-19
Количество выздоровевших больных — 11969
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области