Последние данные по заболевшим COVID-19 озвучили в оперштабе

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

18 марта в Костанайской области зарегистрировано 44 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,33%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 25, г.Рудный, Мендыкаринский и Денисовский районы по 3, г.Лисаковск и район Б.Майлина по 2, г.Аркалык, Алтынсаринский, Амангельдинский, Карасуский, Костанайский и Федоровский районы по 1.

35 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профцелью.

Из числа инфицированных 39 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 18 марта 2021г зарегистрировано 13300 случаев COVID-19

Количество выздоровевших больных — 11969

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