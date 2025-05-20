Полицейских закрепили за казахстанскими школами для обеспечения безопасности в ходе единого национального тестирования (ЕНТ), последних звонков и выпускных вечеров, сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов, сообщает КазТАГ.
«За школами закреплены сотрудники полиции. Ими проводится: занятия по навыкам безопасного поведения и правовому воспитанию, профилактическая работа, пресечение правонарушений. Наряду с этим, будет обеспечена безопасность в период проведения ЕНТ, «последних звонков» и выпускных вечеров», — сообщил Саденов на заседании правительства во вторник.
По его словам, также продолжаются проверки объектов образования на антитеррористическую защиту.
«Видеонаблюдением и тревожными кнопками оснащены 100% организаций. При этом на ЦОУ и дежурные части выведены только 84% видеокамер частных организаций», — уточнил глава МВД.
Он добавил, что 19 мая в Казахстане началось оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», которое продлится до 25 мая.
«В рамках него: приблизили маршруты патрулирования к учебным заведениям и прилегающим территориям; усилили надзор на пешеходных переходах, перекрестках; проверяем соблюдение безопасной перевозки детей; обследуем дороги вблизи школ и объектов досуга», — отметил глава МВД.
По его словам, выявлены недостатки инфраструктуры, отсутствие светофоров, знаков, разметок в ряде областей.
«Начинаются каникулы. Акиматам нужно устранить недостатки до начала учебного года (до 1 сентября)», — подчеркнул Саденов.
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