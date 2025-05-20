Полицейских закрепили за казахстанскими школами для обеспечения безопасности в ходе единого национального тестирования (ЕНТ), последних звонков и выпускных вечеров, сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов, сообщает КазТАГ.

«За школами закреплены сотрудники полиции. Ими проводится: занятия по навыкам безопасного поведения и правовому воспитанию, профилактическая работа, ​пресечение правонарушений. Наряду с этим, будет обеспечена безопасность в период проведения ЕНТ, «последних звонков» и выпускных вечеров», — сообщил Саденов на заседании правительства во вторник.

По его словам, также продолжаются проверки объектов образования на антитеррористическую защиту.

«Видеонаблюдением и тревожными кнопками оснащены 100% организаций. При этом на ЦОУ и дежурные части выведены только 84% видеокамер частных организаций», — уточнил глава МВД.

Он добавил, что 19 мая в Казахстане началось оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», которое продлится до 25 мая.

«В рамках него: приблизили маршруты патрулирования к учебным заведениям и прилегающим территориям; усилили надзор на пешеходных переходах, перекрестках; проверяем соблюдение безопасной перевозки детей; ​обследуем дороги вблизи школ и объектов досуга», — отметил глава МВД.

По его словам, выявлены недостатки инфраструктуры, отсутствие светофоров, знаков, разметок в ряде областей.

«Начинаются каникулы. Акиматам нужно устранить недостатки до начала учебного года (до 1 сентября)», — подчеркнул Саденов.

К казахстанцам, купившим смартфоны до 25 марта, обратилось минцифры В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что верификация смартфонов продлевается до 25...

Сделаем, потом начнется беготня. Аким Костаная об установке детских площадок Аким Костанай Марат Жундубаев в очередной раз поднял актуальный вопрос установки детских площадок во дворах...

"Это неправильно". Аким Костаная о затяжном ремонте объектов образования На совещании в акимате Костаная обсудили вопросы окончания учебного года в Костанае. Глава отдела образования...