«Последние звонки проводиться не будут»- руководитель отдела образования

Выпускные экзамены в школах отменены. Об этом заявил министр образования Казахстана. Такое решение распространяется не только на одиннадцатиклассников, но и учащихся 9-х классов. В костанайском отделе образования сегодня подчеркнули, что официальных приказов об отмене к ним еще не поступало, но это всего лишь дело нескольких дней. Как теперь учащимся будут выставлять итоговые оценки, и не отменят ли вслед за экзаменами другие школьные мероприятия такие как выпускные и последние звонки

Сфера образования вновь ощутила на себе влияние режима ЧП и перехода на дистанционное обучение. На этот раз речь зашла о выпускных экзаменах в школах. Их отменили.

«Министром было озвучено, что итоговые оценки за 9, 11 классы будут выставляться по результатам учебного года.Приказ по завершению учебного года находится на стадии подготовки, и мы его ждем на днях. Это пока устное распоряжение министра образования. Но необходимые изменения вносятся»,- говорит руководитель отдела образования акимата Костаная Айман Ибраева.

По словам руководителя отдела образования, обычно результаты экзаменов не слишком отличаются от того, что ученики заработали за год. Потому, считают в отделе, отмена выпускных экзаменов не повлияет на объективность итоговых оценок. Не ждут негативного влияния и от четвертой четверти, которая проходит в дистанционном режиме и требует от учеников самостоятельной работы. А вот по поводу проведения ЕНТ особых распоряжений пока не поступало.

«Проведение ЕНТ пока еще в силе, в обычном режиме. Сейчас идет подготовка. Также учащиеся получили доступ к онлайн-тестированию и подготовка идет. Пока ничего не отменяли»,- сказала Айман Ибраева.

Отмену пережили только те, кто должен был в марте сдавать платное тестирование. Для него не предусмотрели даже переноса. Теперь ребята смогут сдать ЕНТ только в июне. Тогда же запланировано и проведение выпускных. Об их отмене данных пока никаких нет. Зато известно будут ли проводиться традиционные последние звонки.

«Не будет. Потому что до 25 обучаемся мы дистанционно, соответственно и последнего звонка не будет»,- сообщила Айман Ибраева.

В этом году костанайские школы готовятся выпустить 993 ученика 11-х классов. Во всем же регионе их число приблизится к 4 тысячам человек.

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