Последние звонки в казахстанских школах в этом году проводить не будут

Традиционные школьные линейки отменили из-за распространения коронавируса, сообщает informburo.kz.Последние звонки в конце этого учебного года проводить не будут, сообщила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова.

«В этом году из-за того, что сейчас обучение проводится дистанционно и из-за коронавирусной инфекции, последнего звонка не будет», – сказала она.

Вице-министр также прокомментировала сообщения об ошибках в некоторых видеоуроках, на которые родители жалуются в социальных сетях. В частности, в одном из видеоуроков учитель казахского языка путает члены предложения, в другом педагог неправильно поделила слова на слоги.

«Да, мы видим эти ошибки. Дистанционное обучение пришло к нам неожиданно, учителя не были готовы. Многие из них волновались (при съёмках видеоуроков. – Авт.). За эти ошибки просим прощения у общества, у родителей и учеников. Из 700 уроков в двух допущены ошибки, они были изъяты со всех образовательных каналов, пересняты. И сейчас размещены новые варианты», – объяснила Шолпан Каринова.

С 6 апреля казахстанские школьники перешли на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса.

В Казахстане зарегистрировано 1480 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 306 человек, умерли 17.

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