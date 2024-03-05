Последний долгострой в микрорайоне «Аэропорт» обещают сдать в эксплуатацию к 1 апреля

Дом 45/3 один из проблемных, за него взялся уже второй подрядчик. Первого признали недобросовестным. Сейчас в одном подъезде работы практически завершены, в другом еще не начинались.

Гульшат Аязбекова уже четыре года ждет окончания строительства дома 45/3 в мкр Аэропорт. Еще в 2020-м году женщина прошла все конкурсные процедуры в Отбасы банке. Тогда им обещали, что строительство завершится через год. Затем что-то пошло не по плану, и стройку заморозили. Подрядчика признали недобросовестным, и только в прошлом году строительство возобновилось.

«Ждем. Мы прошли все процедуры в «Отбасы банке». Мы надеемся, что уже скоро заселимся в свои квартиры. Нам постоянно обещают, сроки сдвигают. Вообще мы должны были заселиться еще в 2021 году. Но, из-за недобросовестных подрядчиков мы до сих пор ждем», — говорит Гульшат Аязбекова.

Этот дом в микрорайоне Аэропорт последний из долгостроев. В прошлом году за объект взялась другая компания. Вот только завершить его должны были еще в сентябре. Сейчас сроки сдвинули. Подрядчик обещает завершить все до конца марта. Однако, глава города считает, что потребуется больше времени.

Руководитель отдела строительства города отметил, что если в одном подъезде большая часть работ выполнена, то в другом к работам вовсе не приступали. Фронт работы еще большой, необходимо закупить газовые плиты, санфаянс, а также установить щитки.

Подрядчик уверенно ответил, что до конца марта все работы выполнят в 100% — ном объеме. В целом уже завершенно благоустройство двора, сейчас все зависит от строителей, отметил аким города. Если они сдержат слово, то к маю люди смогут уже заселиться в свои квартиры.

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