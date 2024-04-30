Последний звонок для выпускников проведут 25 мая

Провести последний звонок для выпускников 25 мая разрешили в Министерстве просвещения, сообщает informburo.kz. В этом году школу оканчивают 186 тысяч подростков по всей стране. Остальные учащиеся отметят окончание года 24 мая классными часами, рассказал министр просвещения Гани Бейсембаев на аппаратном совещании ведомства 30 апреля.

«Поручаю провести последние звонки по всей стране 25 мая. Уверен, что выпускники отметят данное мероприятие с высокой культурностью, без расточительства, помпезности и на уровне духовной человечности. Безусловно, что это станет первым мероприятием для выпускников, которое станет образцовой, высококультурной традицией в новом формате. Ответственность за качественную организацию окончания учебного года и соблюдение мер безопасности ложится на руководителей региональных управлений образования», – сказал министр.

Более 3,8 млн учащихся страны, успешно освоивших школьные программы на протяжении учебного года, перейдут в следующие классы. 24 мая для них пройдут единые классные часы на тему «Знания во благо Родины».

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