«Мы не должны учить наших детей тратить деньги без необходимости. Школа — это все-таки среда воспитания, пример для подрастающих поколений. Если мы сейчас с родителями все будем заниматься ресторанами, кафе, то какое поколение мы вырастим? Поэтому нужно быть скромными, экономными. Все средства лучше тратить на благополучие детей, а не на рестораны. Рестораны — это не есть благополучие», — сказал Бейсембаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.
Последний звонок в казахстанских школах состоится 25 мая, без переносов. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает Tengrinews.kz.
Глава ведомства обратился к родителям с призывом не превращать школьные торжества в дорогостоящее мероприятие и не приучать детей к расточительству.
Депутат мажилиса Парламента Болатбек Нажметдинұлы озвучил вопрос министру транспорта Марату Карабаеву о неудовлетворительном состоянии платных...
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