«Мы не должны учить наших детей тратить деньги без необходимости. Школа — это все-таки среда воспитания, пример для подрастающих поколений. Если мы сейчас с родителями все будем заниматься ресторанами, кафе, то какое поколение мы вырастим? Поэтому нужно быть скромными, экономными. Все средства лучше тратить на благополучие детей, а не на рестораны. Рестораны — это не есть благополучие», — сказал Бейсембаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.