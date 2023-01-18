Последний звонок в школах Казахстана призвали перенести

В Казахстане предложили перенести последний звонок в школах с 31 мая на другой день, передает Tengrinews.kz.

В своем депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова мажилисмен Алтай Аманжол предложил перенести проведение последнего звонка в казахстанских школах с 31 мая на другой день. Дело в том, что 31 мая в Казахстане — День памяти жертв политических репрессий и голода.

«31 мая объявлено Днем ​​памяти жертв политических репрессий и голода. Как это ни парадоксально, в соответствии с приказом министра просвещения от 12 августа 2022 года последний звонок в школах установлен 31 мая. Это неправильное решение. Поэтому дату последнего звонка в школах следует перенести на 1 июня либо на 30 мая. Это справедливое утверждение, не требующее обсуждения», — заявил Алтай Аманжол. Депутат предложил: традиционно проводить минуту молчания в День памяти жертв политических репрессий и жертв голода;

не транслировать в этот день на телеканалах юмористические шоу-программы и эстрадные концерты, заменив их содержательными программами о событиях того времени;

публиковать в СМИ статьи, которые всесторонне передают исторический вес, поучительный смысл знаменательной даты;

перенести дату последнего звонка в школах на день, отличный от 31 мая. Кроме того, мажилисмен заявил, что 31 мая каждый родитель должен провести поучительную беседу в семье. Так же, по его мнению, должны поступить учителя и проповедники в религиозных учреждениях. Собрания министров и акимов в этот день также должны начинаться с минуты памяти о жертвах голода, заключил депутат. С 1997 года в Казахстане 31 мая отмечается как День памяти жертв политических репрессий.

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