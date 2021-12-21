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Последняя в этом году ярмарка пройдёт в Костанае

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Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае. Об этом сообщает отдел предпринимательства и сельского хозяйства. 

25 декабря проводится крупномасштабная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов, по ценам ниже рыночных на 15-20%.

Место проведения ярмарки:  Сити-Центр (район Казпочты).

Начало работы ярмарки в 9.00 часов.

 

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