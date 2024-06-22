Последствия могут быть неприятными. Санврачи предупредили костанайцев об опасности арбузов

Уже в середине июня в Костанае начали появляться арбузы. Круглые, полосатые, выложенные рядами. Ягода исключительно привозная. Мы отправились на рынок оптово-розничной торговли, здесь грузовые машины заполненные арбузами. Продавцы отмечают, что каждый год в это время начинают уже завозить их.

Цена на уровне прошлого года 200-220 тенге за кг.

«В Туркестанской области созревают первые арбузы. Мы завезли оттуда. Позже уже и из других регионов будем завозить. Цвет арбуза багровый, на вкус сладкий. Если постучать по арбузу услышите треск. Люди потихоньку берут», — говорит продавец Илисабек Абдраимов.

Продавцы отмечают, что прежде, чем продавать арбузы, они получают необходимые разрешительные документы. Если у покупателей будут сомнения, они могут попросить эту бумагу, и ознакомится с ней. В ней обязательно должна быть указана страна происхождения.

«Мы для начала берем карантинный сертификат, откуда завозим арбузы. Уже потом в Костанае, получаем местный карантинный сертификат. Получаем документ подтверждающий качество товара. Но, могу сказать в этом году арбузы очень хорошие» , — говорит продавец Гульбану Жусупова.

Выбирая арбуз нужно обратить внимание на то, чтобы на кожуре не было повреждений, трещин и проколов. Санврачи настоятельно рекомендуют дома перед употреблением обязательно вымыть арбуз с мылом.

«Арбузы, ягоды, и также как и другие пищевые продукты могут вызвать острую кишечную инфекцию. Поэтому, мы рекомендуем не приобретать арбузы, бахчевые в неустановленных местах. Не покупать порезанные арбузы. Можно увидеть в местах, где продают бахчевые культуры порезанные арбузы, они могут в считанные минуты инфицироваться, и вызвать тяжелые заболевания», — объяснила заместитель руководителя департамента СЭК по Костанайской области Гулим Досумова.

В настоящее время официально зарегистрированных случаев отравившихся арбузами или дынями в Костанайской области не зафиксировано.

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