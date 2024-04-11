Последствия паводка. Когда откроют мост в районе КЖБИ?

В пятницу в 8 утра легковые автомобили смогут снова ездить через мост, который находится в районе КЖБИ. Директор Костанайского областного филиала «КазАвтоЖол» Андрей Горват пояснил, что быстрее они открыть дорогу не могли, так как это было небезопасно.

По словам Андрея Горвата, около полутора километров дороги стояло в воде очень долго. Это заметно отразилось на качестве дорожного покрытия. С утра работники дорожных ведомств проводят обследование автодороги и обочин.

«На данный момент, зафиксировано разрушение 10 стоек освещения, столбов освещения, зафиксированы высоковольтные столбы — разрушения, зафиксировано размытие основания под тротуарами, то есть, сейчас тротуары в некоторых местах висят в воздухе, смыты барьерные ограждения, также сейчас восстановительные работы будут начинаться», — говорит директор Национального центра качества дорожных активов по Костанайской области Рафис Зинетов.

Бригада уже начала очищать проезжую часть от мусора, восстанавливать перильные ограждения, дорожные знаки и брус. Восстановление самой дороги будет напрямую зависеть от погодных условий. Стоит отметить, что вся работа будет проведена в рамках договора о текущем содержании. Точные суммы будут известны только по окончанию восстановительных работ.

«После прохождения паводковых вод выявлены разрушения, комиссионо, совместно с национальным центром качества и Костанайским филиалом «КазАвтоЖол», вот эти все дефекты, которые, то есть последствия после перелива будут устранены, для этого мы сюда передислоцировали две единицы самосвала, 2 единицы погрузчика, технику. На сегодняшний день проводятся работы», — говорит директор КФ ТОО «Kaz service» Нургали Махмутов.

Несмотря на то, что легковые автомобили снова могут проезжать через мост, сотрудники дорожной полиции будут также дежурить на месте, чтобы не допустить проезда грузового транспорта.

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