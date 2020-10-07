Последствия птичьего гриппа: в Костанае резко подорожали яйца

В Костанае наблюдается выросла цена десятка яиц. Как отмечают чиновники, это связано с закрытием на карантин из-за птичьего гриппа Аркалыкской птицефабрики. Повлиять на ситуацию городские власти хотят с помощью сельскохозяйственной ярмарки, которая пройдет в Костанае на следующей неделе. Именно на ней будут продаваться яйца из стабилизационного фонда

На прошлой неделе в Костанайской области закрыли на карантин из-за птичьего гриппа 8 сел и Аркалыкскую птицефабрику. Здесь уже погибло свыше 370 тыс. голов птицы. Помимо этого, как отметили ветеринары, птицефабрика будет закрыта на карантин еще 21 день с того момента, как падеж птицы прекратится. При этом выход из строя южной птицефабрики уже отразился на стоимости яйца. Как отмечают в акимате Костаная, десяток подорожал. Особенно по сравнению с прошлым годом. Хотя, как считают специалисты, рост не большой.

«Если по статистики взять цены на мясо кур и яйцо период на 1 октября 2019 года и текущего года существенного роста и изменений в цене не наблюдается. Сделав анализ, на 20-25 процентов продукция подросла подросли в цене. Десяток яиц в среднем 270- 280 тенге, согласно продукции стабфонда»,- сказала руководитель отдела предпринимательства акимата Костаная Илона Тимошенко.

В Костанайской области работают три крупных птицефабрики яичного направления, которые в год производят 420 млн штук яиц. При норме потребления населения в области остается 122 млн штук, 188 млн вывозится в другие области страны, еще 110 млн штук экспортируется, поэтому говорят чиновники, дефицита яиц быть не должно.

«Среднее рыночные цены на мясо курицы 720 тенге, яйцо в зависимости от категории от 290 до 370 тенге. Ажиотажа нет, мы анализировали, цена варьируется в пределах 300 тенге»,- говорит Илона Тимошенко.

Чтобы ситуацию с яйцом стабилизировать, как отмечают в акимате Костаная, на следующей неделе в сити-центре будет проведена сельскохозяйственная ярмарка. Здесь планирует запустить в продажу яйца из стабфонда. Правда, пока не известна их стоимость. Возможно, она будет в пределах 270 тенге на десяток.

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